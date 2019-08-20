Yeni şarkısının başarısını Malatya‘da kutladı

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Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde Malatya'da düzenlenen 66'ncı Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde sahneye çıktı.Malatyalı hayranları ünlü şarkıcıyı büyük bir ilgiyle karşıladı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği Ceceli, Irmak Arıcı ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi. Ceceli, parçanın YouTube'da 30 milyon tıklanmayı geçmesini de kutladı. Konserin sonunda sahneye çıkan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ünlü şarkıcıya teşekkür plaketi takdim etti.