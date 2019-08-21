Açılışa özel eğlenceli ve keyifli sürprizler var

BUGÜN NELER OLDU

Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en iddialı alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olmaya aday Metropol İstanbul, 30 Ağustos'tan itibaren tüm ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Metropol İstanbul, barındırdığı diğer markalar ve kapalı alandaki en büyük ve kapsamlı aile eğlence merkezi Hupalupa ile eğlence ve adrenalin seven tüm ziyaretçilerini kucaklayacak. Açılışı bir festival ile kutlayacak olan AVM, 30 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında her yaştan ziyaretçisine eğlenceli sürprizler sunacak.