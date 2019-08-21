BUGÜN NELER OLDU

Aslışah Alkoçlar, önceki gece arkadaşlarıyla Bebek Otel'deydi. Çıkışta soruları yanıtlayan Alkoçlar, bayram tatilini ablası Neslişah Alkoçlar, eniştesi Engin Altan Düzyatan ve aile büyükleriyle geçirdiğini söyledi. Londra'da aşçılık eğitimi alan Alkoçlar, "6 aydır otellerimizin menülerini şefimizle beraber hazırlıyorum. Aslında amacım uzman diyetisyen olmak, yani uygun paketler yapıp insanları forma sokmak istiyorum" diye konuştu. İleriki günlerde yeniden Londra'ya gideceğini söyleyen Alkoçlar, "Bir süre daha İstanbul'dayım. Sonrasında uzman diyetisyenlik için Londra'da kursa gideceğim" dedi.Sosyetik güzel, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Şu anda hayatımda kimse yok, zaten her ilişki illa ki sonuca bağlanacak diye bir şey yok. Henüz gencim, daha önümüzde uzun bir yol var."