Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım…

Bir yıldır adı Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili 19 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de, Demet Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı.