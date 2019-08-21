Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım…

Kısa süre önce Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım, Demet Özdemir ile yakalandı! Demet Özdemir ile birlikte görüntülenen Kaan Yıldırım paniğe kapıldı. Kaan Yıldırım ile havuz başında görüntülenen Demet Özdemir, magazincileri fark edince ‘ Eyvah çektiler, ne yapacağız?’ dedi. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:12
Bir yıldır adı Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili 19 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de, Demet Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı.