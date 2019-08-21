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ve aşk mı yaşıyor? ile boşanan Kaan Yıldırım…

Kısa süre önce ile boşanan , ile yakalandı! Demet Özdemir ile birlikte görüntülenen Kaan Yıldırım paniğe kapıldı. Kaan Yıldırım ile havuz başında görüntülenen Demet Özdemir, magazincileri fark edince ‘ Eyvah çektiler, ne yapacağız?’ dedi. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:12
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım…

Bir yıldır adı Can Yaman ile anılan 'in, ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili 19 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de, Demet Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı.

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Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım…
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