İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

Yasemin Şefkatli hamile mi? Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli’nin paylaştığı fotoğraflarda karnını tutması dikkat çekti! Son olarak paylaşımında İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’nin karnını tutunca hamilelik iddiaları güçlendi. İdo Tatlıses baba mı oluyor? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 21.8.2019 12:34Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 12:42
İdo Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.