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'in sevgilisi hamile mi?

hamile mi? Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli’nin paylaştığı fotoğraflarda karnını tutması dikkat çekti! Son olarak paylaşımında , Yasemin Şefkatli’nin karnını tutunca hamilelik iddiaları güçlendi. İdo Tatlıses baba mı oluyor? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 12:42
İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses bir süredir ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

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İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?
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