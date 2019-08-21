Jessica May'in Rize'de mıhlama keyfi…

Geçen yıl Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, bizden biri olup çıktı. Brezilyalı oyuncu, önceki gün eşinin memleketine gitti. Karadeniz gelini olan May, yöreye özgü bir lezzet olan mıhlamayı afiyetle yedi.

TAM BİR HAYVANSEVER...

Brezilyalı oyuncu Jessica May, tam bir hayvansever, sokakta bulduğu kedileri sahipleniyor. Eşi Hüseyin Kara askerdeyken kapısının önünde bulduğu ağlayan bir kediyi eve alan oyuncu, ona Tom ve Jerry çizgi filminden esinlenerek Tom adını verdi. May'in diğer kedisinin ismi ise Nina. May, birçok hayvana da mama yardımı yaparak destek oluyor.