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Komşuları ile için şikayette bulunmuştu! Savcılık karar verdi!

Bir komşuları, - çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti. Savcılık, Akçıl çiftinin komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verip dosyayı kapattı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 09:55
Komşuları Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı için şikayette bulunmuştu! Savcılık karar verdi!

Bir komşuları, - çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti.

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Komşuları Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı için şikayette bulunmuştu! Savcılık karar verdi!
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