Komşuları Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı için şikayette bulunmuştu! Savcılık karar verdi!

Bir komşuları, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti.