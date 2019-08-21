Komşuları Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı için şikayette bulunmuştu! Savcılık karar verdi!

Bir komşuları, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti. Savcılık, Akçıl çiftinin komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verip dosyayı kapattı.
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:49Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 09:55
Bir komşuları, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti.