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KüçükÇiftlik’te horon zamanı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
KüçükÇiftlik’te horon zamanı
Karadeniz ruhu, 8 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'a taşınıyor. Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni etkinliğinde; Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahneye çıkacak, özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler yer alacak. URU ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlenecek şölende; İstanbul'da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadeniz severler bir araya gelecek. Organizasyonda; Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu ve Salih Yılmaz gibi Karadenizli sanatçılar sahnede olacak. Festivalin biletleri Biletix'te.
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KüçükÇiftlik’te horon zamanı
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