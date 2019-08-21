KüçükÇiftlik’te horon zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz ruhu, 8 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'a taşınıyor. Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni etkinliğinde; Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahneye çıkacak, özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler yer alacak. URU ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlenecek şölende; İstanbul'da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadeniz severler bir araya gelecek. Organizasyonda; Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu ve Salih Yılmaz gibi Karadenizli sanatçılar sahnede olacak. Festivalin biletleri Biletix'te.