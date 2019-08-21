Türkiye’nin dört bir yanında atv rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır kitleleri ardından sürükleyen atv; Karadeniz'de, İç Anadolu'da, güneyde ve doğuda çekilen dizileriyle, farklı kültürleri dünyanın dört bir tarafında izleyiciye sunuyor. İlkleriyle, rekorlarıyla ve birincilikleriyle televizyon trendlerini belirleyen atv, yeni yayın döneminde bir ilke daha imza attı. Yıllardır en çok izlenen televizyon olma unvanını elinden bırakmayan atv, yeni yayın dönemi tanıtım filminde de bu unvanı borçlu olduğu izleyicilerine yer vererek teşekkürlerini sundu. 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren atv, tanıtım filmi için Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını sergileyecek çekimleri tamamladı. İstanbul'un Boğaz'ı ve Galata Köprüsü; Adıyaman'ın Nemrut Dağı; Antalya'nın Aspendos'u ve Kurşunlu Şelalesi; Muğla'nın Dalyan ve İztuzu Plajı; Nevşehir Kapadokya; Mardin; Trabzon'un Sümela Manastırı ve Uzungöl'ü; Rize'nin Kemer Köprüsü ve Ayder Yaylası ve Tuz Gölü gibi mekânların büyülü atmosferini gözler önüne serecek. Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlenen atv, hazırladığı filmle sevilen dizi oyuncularını ve izleyicilerini bir araya getirdi. Türkiye'nin her köşesinden ayrı güzelliklerle dolu bu tanıtım filminde, oyuncuların ve izleyicilerin çaldıkları enstrümanlarla aynı ritmi tutması ortaya keyifli bir film çıkardı.¦ 18 farklı mekanda, 4k kameralar ve özel drone teknikleri ile gerçekleşen çekimler, yaklaşık 2 ayda tamamlandı.¦ Çekimlerin yapıldığı illerde yaşayan 50 atv izleyicisi, filmde rol alarak ekran yüzlerine eşlik etti.¦ Ekip 8 bin km.'si kara yolunda olmak üzere yaklaşık 20 bin km. yol kat etti.