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Uzman Astrolog ile 22 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen tek isim olan ile 22 Ağustos 2019 Perşembe için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 22 Ağustos 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 22.8.2019 01:29
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 22 Ağustos 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Balık burçları için aşk, yaşamaktır" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği tarihe büyük notlar düşecek siyasi değişimlerin altını çiziyor. İstifa eden siyasi isimlerin yanı sıra siyaseti bırakan isimleri de konuşacağız. Dünya gündemini değiştirecek olaylara hazır olun!

Koç: İşyerinde duyacağın dedikoduların bugün canını sıkmasına izin vermemelisin. Her ne kadar kaygı duyacağın konular gündemde olsa da duygularını paylaşacağın yakınların sana epey iyi gelecek. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Koç burcuysan, yalnızlık hissi ağır basabilir. Bugün aynı zamanda kendine oldukça bonkör davranacağı bir gün olacak. Beğendiğin kıyafeti alabilir, gitmek istediğin cilt bakımına gidebilirsin.

Boğa: Bazı konuları uzun uzadıya konuşma isteğin olabilir. Olaylara duygusal yaklaşmana rağmen, etrafındaki kişilerin farklı bakış açıları, bazı isteklerinin gecikmesine sebep olabilir. Değer verdiğin kişiyle aranızdaki temel sorunları çözmek adına ciddi kararlar alabilir, üçüncü kişilere karşı bazı sınırlar koyabilirsiniz.

İkizler: Mücadelenin başarı için öncelikli şans olduğunu bilmen, adımlarını da ona göre atmanı sağlıyor. Kaygılarının üzerine gidip tüm engelleri aşmak için öncelikle psikolojik olarak kendini hazırlamaya başlayacaksın. Bugün aklına gelen yeni fikirler hakkında araştırma ve inceleme yapmak, kendine yeni bir uzmanlık alanı edinmeni sağlayacak. Sevdiklerinin desteği daha iyi hissetmeni sağlayacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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