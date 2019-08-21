Yalın’la açıkhava’da romantizm gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Yalın, bu sezon ikinci kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Yalın, "Çok heyecanlı ve mutluyum, bütün bayram bu anı bekledim. Keşke daha uzun sürse, iki saat çok hızlı geçiyor" dedi. Yalın hayranları, konsere saatler kala biletlerin tamamını tüketirken, ünlü şarkıcı yeni single'ı 'Deme Bana Yokum' ile izleyiciyi selamladı. Ünlü müzisyen; 'Ah Be Kardeşim', 'Olmasa da Olur', 'Zalim', 'Meleklerin Sözü Var', 'Cumhuriyet' ve 'Tatlıyla Balla' gibi sevilen parçalarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi.Yalın; konserin ikinci yarısında ise sevilen hitlerinin akustik versiyonlarıyla sahnedeydi. Açıkhava'da romantik anlar yaşanırken, izleyiciler cep telefonlarının flaşlarını açarak görsel bir şölene imza attı.