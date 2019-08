Amaçları en büyük balığı tutmak

BUGÜN NELER OLDU

Sportıf balıkçılığın önde gelen isimlerinden Murat İyriboz, 2018 MOST Bodrum Turnuvası birinciliğinin ardından bugün başlayan ve 25 Ağustos'a kadar devam edecek olan MOST Bodrum Turnuvası'na katılıyor. Türkiye'deki sportif balıkçılığın gelişimine büyük katkı sağlayan İyriboz, bu yıl da iddiasını sürdürüyor. Yalıkavak Marina'da düzenlenen ve Türkiye'nin sportif balıkçılıkta en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası'na bu yıl 50 sportif balıkçı teknesi ve 250 yarışmacı katılarak büyük balık rekorunu kırmak için yarışacaklar. Heyecan dolu turnuvaya ünlü isimlerle birlikte çok sayıda sporsever katılıyor.