Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış ticarete atıldı!

Murat Ünalmış, ticarete atıldı. Ünlü oyuncu, yapımı aylardır süren Kapadokya’daki mekanının açılışında misafirlerle tek tek ilgilendi, onlara klarnetiyle şarkılar çaldı. ATV’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, kazancını yatırıma çevirdi. Ünlü oyuncu, Kapadokya’da Dream Spot adlı bir mekan açtı. Uçhisar Kalesi’nden Göreme, Kızıl Vadi ve Avanos’a kadar geniş bir panoramaya sahip olan mekanın açılışı önceki gün görkemli bir törenle yapıldı. İnşaatı yaklaşık altı ay süren mekanın tüm detaylarıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Ünalmış, açılışta davetlilerle ilgilendi, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü oyuncu, bir ara klarneti eline alıp konser vermeyi de ihmal etmedi. Ünalmış, “Klarnet çalmayı Hüsnü Şenlendirici’nin videolarından öğrendim” dedi.