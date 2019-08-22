Dereye girip karpuz kestiler

BUGÜN NELER OLDU

Alışan ve Özlem Yıldız, Mardin Nusaybin'de bir açılışa katıldı. İkili, günler önce dereye bırakılan karpuzu görünce ayakkabılarını çıkarıp suya girdi. Yıldız ile Alişan, buz gibi suda yarım saat kaldı. Kendileri için hazırlanan etleri tadan ikili, daha sonra derenin içinde dibek kahvesi içti. Biçer Sosyal Tesisleri'nin açılışının sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Uğur Arslan üstlenirken, Alişan da 2 bin 500 kişiye konser verdi. Ünlü isimler, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ile birlikte kurdele kesip tesisi hizmete açtı.