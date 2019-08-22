Hüsnü Şenlendırici’yi izleyip klarnet çalmayı öğrendim

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Kapadokya'da restoran açtı. Altı aydır Dream Spot adlı mekanın hazırlıklarıyla ilgilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, açılış gecesinde konuklara sürpriz yaparak klarnet çaldı.Klarnete 11 yıl önce merak sardığını söyleyen Ünalmış, sürekli Hüsnü Şenlendirici videolarını izleyerek çalmayı öğrendiğini söyledi: "Dizi temposundan arta kalan zamanlarda klarneti elimden hiç düşürmüyorum. Klarnet beni tamamlayan tanımlardan biri, vazgeçilmezim diyebilirim." Hüsnü Şenlendirici'nin parçaları başta olmak üzere birçok eser çalan Ünalmış; 'İstanbul İstanbul Olalı', 'Gözüm', 'Gesi Bağları' ve 'Gitti de Gitti' şarkılarındaki performansıyla alkış aldı. Ünlü oyuncu, daha sonra davetlilerin ısrarı üzerine mikrofonu eline alıp 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' türküsünü seslendirdi. Ünalmış, restorancılığa başlama hikayesini ise şöyle anlattı: "Kayseri'de doğdum büyüdüm. Daha önce burada dizi çektim. Bu topraklara yabancı değilim. Kapadokya; tüm yıl turist alan bir bölge. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Böyle değerli bir yere yatırım yaparak burada daha çok vakit geçirmek istedim. Menüden ışıklarına, çalacak müziklere kadar her şeyle tek tek ilgilendim. Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor."