Sezen Aksu hayranlarını üzdü! Boğaz keyfi yapmak için…

Sezen Aksu nam-ı diğer Minik Serçe, Kanlıca'daki yalısında bulunan ağacın dallarını kesti. Boğaz turlarına da konu olan Sezen Aksu'nun yalısı Kanlıca'da, Boğaz'ın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor.

SEZEN AKSU'NUN EVİNİN ÖNCEKİ HALİ

Aksu'nun herkes tarafından bilinen yalısı aynı zamanda çoğu kez stüdyo olarak kullanıyor. Kanlıca'daki bu minik yalıda birçok şarkının yazıldığı biliniyor.

Aksu'nun geçtiğimiz haftalarda yalısının bahçesinde bulunan ağacın dallarını kestiği ortaya çıktı.

Yalının üst katındaki pencereleri kapatan ağacın yalı tarafındaki üst bölümlerine denk gelen dalları kestiren Sezen Aksu, böylelikle penceresinden Boğaz keyfi yapıyor.

SEZEN AKSU'NUN EVİNİN ŞİMDİKİ HALİ