Sıradaki durak Akyaka olacak

BUGÜN NELER OLDU

COLLEGE E.M.A'nın düzenlediği Yapı Kredi Summer Escape, en güzel tatil rotalarını keşfetmeye devam ediyor. Mercedes- Benz Türk iş birliğindeki yaz festivalinin ikinci durağı, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Muğla- Akyaka olacak. Katılımcılarına kitesurf deneyimi, happy hour partileri, Azmak Nehri keyfi, Muğla'nın birbirinden enfes koylarında tekne turu, akustik performanslar, doğa keşifleri sunacak olan etkinlik; müzik ve eğlenceyi buluşturacak. Misafirler; Jabbar, Deniz Sipahi, Emre Koca&Tai performanslarını izleme imkanı bulacak.