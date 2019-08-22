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Zirvenin sahibi kimse bilmez

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Zirvenin sahibi kimse bilmez
ATV'de salı akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez, 10'uncu bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü; Tüm Kişiler'de yüzde 4.88 izlenme oranı ve yüzde 15.79 izlenme payı, AB'de yüzde 3.59 izlenme oranı ve yüzde 12.55 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 4.13 izlenme oranı ve yüzde 13.59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kimse Bilmez'in bu bölümünde; güvenlik nedeniyle aynı evde kalan Sevda ve Ali iyice yakınlaştı. Sevda, Ali'ye aşkını ilan etti. Peki Ali, Sevda'ya karşılık verecek mi?
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Zirvenin sahibi kimse bilmez
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