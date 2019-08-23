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’in kilolarını eleştirenlere tepki gösterdi! ATV’de yayınlanacak Diriliş Osman’ın başrol oyuncusu ilk kez konuştu!

, ATV’de yayınlanacak Diriliş Osman’ın başrolünde... Burak Özçivit, eşi Fahriye’nin kilolarını eleştirenlere tepki gösterdi. Burak Özçivit eşi ’e övgüler yağdırdı. Burak Özçivit ‘Fahriye çok iyi bir anne. Her haliyle çok güzel. Onu çok seviyorum’ dedi. Bu sezon atv ekranlarında yayınlanacak Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit’in giydiği kıyafetler, yurt dışında büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman’ın başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, birçok ülkede Burak Özçivit’i trend topic yaptı. Böyle olunca Özçivit’in reklamlarında oynadığı Altınyıldız Classics’e olan ilgi de çığ gibi büyüdü. Burak Özçivit’in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics, Avrupa ve Ortadoğu’da ürün yetiştirememeye başladı. Özellikle kız hayranların eşlerine veya sevgililerinin giymesini istediği takımlar, Katar, Kuveyt, Romanya ve Azerbaycan’da ‘yok’ satmaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:09
Fahriye Evcen’in kilolarını eleştirenlere tepki gösterdi! ATV’de yayınlanacak Diriliş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ilk kez konuştu!

Bu sezon atv ekranlarında yayınlanacak Diriliş Osman dizisinin yıldızı 'in giydiği kıyafetler, yurt dışında büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman'ın başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, birçok ülkede Burak Özçivit'i trend topic yaptı.

AVRUPA VE ORTADOĞU'DA BURAK ÖZÇİVİT'E BÜYÜK İLGİ VAR

Böyle olunca Özçivit'in reklamlarında oynadığı Altınyıldız Classics'e olan ilgi de çığ gibi büyüdü. Burak Özçivit'in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics, Avrupa ve Ortadoğu'da ürün yetiştirememeye başladı. Özellikle kız hayranların eşlerine veya sevgililerinin giymesini istediği takımlar, Katar, Kuveyt, Romanya ve Azerbaycan'da 'yok' satmaya başladı.

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Fahriye Evcen’in kilolarını eleştirenlere tepki gösterdi! ATV’de yayınlanacak Diriliş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ilk kez konuştu!
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