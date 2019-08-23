Fahriye Evcen’in kilolarını eleştirenlere tepki gösterdi! ATV’de yayınlanacak Diriliş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ilk kez konuştu!

Bu sezon atv ekranlarında yayınlanacak Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in giydiği kıyafetler, yurt dışında büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman'ın başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, birçok ülkede Burak Özçivit'i trend topic yaptı.

AVRUPA VE ORTADOĞU'DA BURAK ÖZÇİVİT'E BÜYÜK İLGİ VAR

Böyle olunca Özçivit'in reklamlarında oynadığı Altınyıldız Classics'e olan ilgi de çığ gibi büyüdü. Burak Özçivit'in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics, Avrupa ve Ortadoğu'da ürün yetiştirememeye başladı. Özellikle kız hayranların eşlerine veya sevgililerinin giymesini istediği takımlar, Katar, Kuveyt, Romanya ve Azerbaycan'da 'yok' satmaya başladı.