Haberler > Günaydın Haberleri > Ferhat Göçer sahnede 'Hadise'li anıları anlattı, Burcu Kıratlı düğünü terk etti! Sinan Akçıl’dan flaş açıklama!

sahnede ''li anıları anlattı, düğünü terk etti! ’dan flaş açıklama!

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan'ın düğününde , 'la birlikte çıktığı sahnede bir anda 'li anıları anlatmaya başlayınca sinirden deliye döndü ve masayı terk etti! Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan 'Kızım' şarkısını okudu. Şarkı sonrası Sinan Akçıl'a dönen Ferhat Göçer şöyle söyledi: "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. Bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı." Bunun arkasından Ferhat Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi. Yaşanan olay sonrası Instagram hesabından düğüne ait bir kareyi paylaşan Sinan Akçıl, olayla ilgili bir açıklama yaptı. İşte Sinan Akçıl’ın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 14:02
Ferhat Göçer sahnede 'Hadise'li anıları anlattı, Burcu Kıratlı düğünü terk etti! Sinan Akçıl’dan flaş açıklama!

, Can Tanrıyar'ın oğlunun düğünde sahneye çıkarak ve 'nın karşısında 'ın eski sevgililerini anlattı. Olay üzerine Burcu Kıratlı masayı terk etti. Akçıl ise Instagram hesabından açıklama yaparak Göçer için "Densiz" dedi.

BURCU KIRATLI MASASINI TERK ETTİ

Ferhat Göçer, dün akşam dünya evine giren Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar'ın düğününde sahneye çıktı. Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Kızım' şarkısını okuyan Göçer, durduk yere Akçıl'ın eski sevgililerin bahsedince Burcu Kıratlı, masasını terk etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferhat Göçer sahnede 'Hadise'li anıları anlattı, Burcu Kıratlı düğünü terk etti! Sinan Akçıl’dan flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN