Ferhat Göçer sahnede 'Hadise'li anıları anlattı, Burcu Kıratlı düğünü terk etti! Sinan Akçıl’dan flaş açıklama!

Ferhat Göçer, Can Tanrıyar'ın oğlunun düğünde sahneye çıkarak ve Burcu Kıratlı'nın karşısında Sinan Akçıl'ın eski sevgililerini anlattı. Olay üzerine Burcu Kıratlı masayı terk etti. Akçıl ise Instagram hesabından açıklama yaparak Göçer için "Densiz" dedi.

BURCU KIRATLI MASASINI TERK ETTİ

Ferhat Göçer, dün akşam dünya evine giren Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar'ın düğününde sahneye çıktı. Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Kızım' şarkısını okuyan Göçer, durduk yere Akçıl'ın eski sevgililerin bahsedince Burcu Kıratlı, masasını terk etti.