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’den yeni film

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Halil Ergün’den yeni film
Usta oyuncu Halil Ergün, yeni bir sinema filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje ve rol seçiminde çok titiz davranan ve her teklife olumlu bakmadığı bilinen usta oyuncunun yeni bir filmde rol alacak olması sevenlerini de mutlu etti. Çekimleri Makedonya'da yapılacak 'The Hardest Thing' adlı filmin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Oliver Romevski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün'ün yanı sıra, Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer alıyor.
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Halil Ergün’den yeni film
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