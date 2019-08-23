Harbiye’de arabesk gece

BUGÜN NELER OLDU

Temmuz'daHarbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bir kez daha sevenleriyle buluştu.Üç saate yakın sahnede kalan ikili, en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.'Duyanlara Duymayanlara', 'Hain Geceler', 'İstanbul Olmaz Olsun', 'Yorgun Yıllarım'ı beraber seslendiren ikili, seyircinin ayakta alkışları ve yoğun tezahüratlarıyla sahneden uğurlandılar.