Haberler > Günaydın Haberleri > Harbiye’de arabesk gece

Harbiye’de arabesk gece

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Harbiye’de arabesk gece
Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bir kez daha sevenleriyle buluştu.
Üç saate yakın sahnede kalan ikili, en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
'Duyanlara Duymayanlara', 'Hain Geceler', 'İstanbul Olmaz Olsun', 'Yorgun Yıllarım'ı beraber seslendiren ikili, seyircinin ayakta alkışları ve yoğun tezahüratlarıyla sahneden uğurlandılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Harbiye’de arabesk gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN