Ata, bu kadar tembel olma

Geçen hafta Ata Demirer konserine gideceğimi söylemiştim. İyi ki de gitmişim, inanılmaz bir konserdi. Filmlerini çok iyi bildiğimiz Ata'nın bilmediğimiz o kadar çok yeteneğini varmış ki. Demirer'e 'Çok tembelsin' demek istiyorum. BKM organizasyonu konserine tekneyle çıkan Ata, Karayip korsanlarına benzer kıyafeti ile seyirciyi şaşırttı. Ve sahneye çıkmasıyla nasıl şahane sanatçı olduğunu gösterdi... Esprileriyle, ilk şarkısının ardından kendisiyle olan barışık hali seyirciyi daha da etkiledi. Ata, sahnede Türk sanat müziğiyle muhteşem sesini sundu. Ona 'Tembel olma' dememin nedeni, son albümünü 2016 yılında çıkarması. Bence iki yılda bir albüm yapmalı. Türk sanat müziğinde Zeki Müren, Bülent Ersoy, daha sonrasında arabeskte Müslüm Gürses gibi ustaların taklitleriyle hem müzik ziyafeti sundu, hem de komikliğiyle herkesi kahkahaya boğdu. Aslında bunlar Ata hakkında bildiklerimiz. Esprilerini, oyunculuğu bildiğimiz Ata Demirer'in bilinmeyenlerine gelirsek... Konserin sonuna doğru kendisini izlemeye gidenleri öyle bir sınırları aşarak seyahat ettirdi ki harikuladeydi. Yunanca, İspanyolca şarkıların yanı sıra İtalyanca seslendirdiği arya ile bizlere Pavorotti'yi hatırlattı. Yani Ata, hem esprileri, hem de sesiyle dört dörtlük bir sanatçı... Ne diyeyim Ata, seni bu sahalarda daha çok görmek istiyoruz... Bu arada Ata Demirer sahil kesiminde turnede olacak, ilgilenenlere duyurulur.Takribi dört yıl önce Ebru Gündeş'in kulisinde kendisiyle laflarken kapı açıldı ve "Ebru Hanım, yeni vokalistiniz Derya" dediler... Küçücük bir hanımefendi Gündeş'e selam verdi. Ve gel zaman git zaman Gündeş sahnesinde iyice pişen Derya Uluğ, bir anda 'Okyanus' isimli şarkısı ile kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Hem söz yazıyor, hem de sahnede canlı okumak her babayiğidin harcı değildir. Uluğ, son dönemde Funda Arar'a verdiği 'Bu Aralar' adlı şarkıyla da besteci yönünü de öne çıkarıyor. Şarkı söylemenin yanı sıra beste yapmak her sanatçı için artı puan olsa gerek. Derya, bence son yıllarda pop müziğinin yeni sesi, soluğu oldu. 'Okyanus' isimli ilk şarkısının ardından 'Ne Münasebet', 'Nabız', 'Sürgün Aşkımız' ve son şarkısı 'Ah Zaman' ile bir ayda 9.5 milyon tıklanmaya ulaştı.Müzikseverler, Atlantis Yapım'ın İstanbul'a kazandırdığı, şehrin açık hava sahnesi Vadi Açıkhava'nın Eylül konserleriyle yaza devam edecek... Vadi Açıkhava konserlerinde Edis, Sibel Can, Teoman, Ferhat Göçer, MFÖ, Öykü Gürman ve Funda Arar sahne alacak. Rahat bir görüş sağlayan dev oturma alanına sahip Vadi Açıkhava'nın sahnesinde, birçok isim birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. İlk konser 6 Eylül'de Edis ile başlayacak. Genç popçunun ardından 7 Eylül'de Sibel Can, 13 Eylül'de Teoman, 20 Eylül'de Ferhat Göçer, 21 Eylül'de MFÖ sahneye çıkacak. 22 Eylül'de ise Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar) var. Konserler, 27 Eylül'deki Funda Arar konseri ile son bulacak.