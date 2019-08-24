Bu sezon herkes tiyatro sahnesinde

BUGÜN NELER OLDU

Henüz sezon başında yazmıştım, 2019- 2020 tiyatro sezonu bol starlı geçecek diye. Yeni oyunlar için provalar başlayınca bu sezonun çok alternatifli bol seyircili geçeceğine inancım arttı. Malum dizi süreleri, çoğu oyuncuyu esas işine yani tiyatroya döndürdü. Örneğin; atv dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri; Bülent Şakrak, Okan Yalabık ve Demet Evgar'la birlikte 2016'dan beri sahneledikleri '39 Basamak' adlı oyunla sahneye çıkmaya devam ediyor. Bu oyunun yanı sıra Evgar; Mehmet Birkiye yönetmenliğinde yeni bir oyuna daha başladı. Henrik Ibsen'in yazdığı Tiyatro Pangar tarafından sahnelenecek olan 'Hedda Gabler' adlı oyunda Evgar'a Tuğrul Tülek eşlik ediyor. Tülek, aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı farklı bir oyun için provadan provaya koşturuyor. Tülek; Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun rol aldığı 'Aşk Geçmişim' adlı oyunun da yönetmenliğini üstleniyor. Öte yandan Bozoklu, Zerrin Tekindor ve Onur Saylak'ın rol aldığı Arzu Tramvayı da yeni sezonda devam ediyor.Geçtiğimiz sezonun en şaşalı işlerinden olan Alice Müzikali'nin ve seyircilerin cam sahneli oyun olarak bahsettiği, Öner Erkan'ın başarılı performansıyla dikkat çeken 'Dünyada Karşılaşmış Gibi' adlı oyunların yapımcısı Nisan Ceren; yeni bir oyun daha sahnelemek için kolları sıvadı. Onur Saylak, Sezin Akbaşoğulları, Cem Yiğit Üzümoğlu, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğanın rol alacağı Evlat adlı oyunun sürprizi ise Şükran Ovalı. Kızı Mihran Ela'nın birinci yaşını kutlayan Ovalı, sahnelere dönmek için de gün saymaya başladı. Florian Zeller'in yazdığı oyunu İbrahim Çiçek yönetiyor.Oğlu Demir'le ilgilendiği için bir süredir sahnelerden uzak kalan bir diğer isim Canan Ergüder de sahnelere dönüyor. Hem de eşi Kenan Ece ile birlikte aynı oyunda rol alacak. Toy İstanbul sahnesinde yeni oyunları Hipokrat'a hazırlanan ikili oyunda vicdanlarıyla baş başa kalan iki doktoru canlandırıyor. Das Das Sahne de yeni sezona biri çocuk oyunu olmak üzere üç yeni oyunla girecek. Bunlardan; Celal Kadri Kınoğlu'nun yöneteceği; Binnur Kaya, Güven Kıraç, Tilbe Saran ve Levent Ülgen'in rol alacağı sezonun en iddialı kadrosuna sahip olan 'Vahşet Tanrısı' adlı oyun öne çıkıyor.Haluk Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi bu sene 20'nci yaşını kutlayacak. Steven Berkoff'un 'Dolu Düşün Boş Konuş' adlı oyunuyla 1999'da perdelerini açan Oyun Atölyesi, yeni sezona Macar Szabolcs Hajdu'nun 'Daha İyi Günlerimiz Olmuştu' adlı oyunu hazırlıyor. Muharrem Özcan'ın yöneteceği oyunda Tuna Kırlı, İpek Türktan Kaynak ve Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimler yer alıyor.Kerem Alışık'ın Kaan Taşaner'le başrolü paylaştığı 'Esaretin Bedeli', Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla geçtiğimiz sezonun en iddialı oyunu 'Alice', Dolunay Soysert'in oyunu 'Kul'; Erdal Beşikçioğlu'nun oyunu 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Bergüzar Korel'in oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar', Songül Öden'in oyunu 'Lal Hayal', Erkan Can'ın rol aldığı 'Alevli Günler', 'Barut Fıçısı' ve 'Bezirgan' da bu sezon devam edecek oyunlar arasında... 'Azınlıkta Kaldık' oyunuyla sahnelere dönen Uğur Yücel'i de unutmayalım...