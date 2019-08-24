Mardin’de Hercai fırtınası başladı

ATV dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çalışmaları başladı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan ekip, çekimlerin gerçekleştiği Mardin'de yoğun ilgiyle karşılandı. Çekimlerin yapıldığı mekanlara akın eden fanlar, gün boyu ilgiyle ekibi takip etti. Dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Sette kendisiyle tanışmaya ve fotoğraf çektirmeye gelen hayranlarını kırmayan oyuncu, hediyeleri görünce çok mutlu oldu.

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