Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar | Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ağustos 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İlişkinizin geleceğini öğrenmek ister misiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs ve Mars Başak burcunda kavuşuyor. 19 yıl önce başlayan döngünün son düzlüğüne giren gök kubbe ülkemizin boğazlarını, Akdeniz'i ayrı ayrı konuştururken, 1974'lü Kıbrıs bir diğer gündemimiz olacak. Günler hepimiz için yüksek enerjiyle akıyor. Yarından itibaren eğitim sistemi dengeleri yine değişebilir.

Koç: Ay, bugün tüm gün boşlukta hareket ediyor. Yeteneklerini devreye sokma zamanının geldiğini düşünerek, her işte adının geçmesini arzulayacaksın. Ertelediğin borçlarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, geçmişte yaşanan bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Geçmişi geçmişte bırakmak için uzun uzadıya konuşman gerekecek.

Boğa: Ay, bugün tüm gün boşlukta hareket ediyor. Güzel olaylar yaşamaya ihtiyacın var. Huzursuzsun ve etrafındaki olayları çok kişiselleştiriyorsun. Ama bir yandan da etrafındaki fırsatları görebilmelisin. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, yakın bir zamanda tanıştığın kişi, iletişime geçerek görüşmek isteyebilir.

İkizler: Ay, bugün tüm gün boşlukta hareket ediyor. Tüm karmaşalardan arınmak ve sadece kendi hayatına odaklanmak istiyorsun. Havale, borç ödeme, para yatırma gibi işlemlerde sorun yaşayabilirsin. Çok para harcamaktan yana değilsin. Ancak bu alışverişi uzun süreden sonra hak ettim diyerek bolca alışveriş yapacaksın. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgilinin bazı konulardaki tavırları, onunla gurur duymana neden olabilir.