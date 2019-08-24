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Yeni yaşa yeni tablo

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Yeni yaşa yeni tablo
Son yıllarda sanata yatırım yapan Sibel Can'a, mimar arkadaşı Necibe Darcan'dan anlamlı hediye... Can'ın koleksiyonuna, son olarak Ekrem Yalçındağ'ın tablosu eklendi. Yeni yaşını geçtiğimiz gün kutlayan Can'a, mimar arkadaşı Necibe Darcan sürpriz yaparak yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliği kullanan Ekrem Yalçındağ'ın bir tablosunu hediye etti. Ünlü şarkıcı, evinin baş köşesine astığı tabloyu, 'Arkadaşıma zarif hediyesinden dolayı teşekkür ederim. Tablolarım, şarkılarım kadar değerli' notuyla paylaştı.
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Yeni yaşa yeni tablo
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