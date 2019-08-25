‘Chloe 1 lira bile istemedi’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, Bebek Chilai'dan çıkarken görüntülendi. Mekana her zamanki gibi bisikleti ile giden Ortaç, kendisini bekleyen gazeteciler ile sohbet etti. "Eski hanım 1 lira bile istemedi. Benim kendisine evli kalmak için para teklif ettiğim yazılmış, hem yalan, hem de kötü haber" diye konuşan Ortaç şöyle devam etti: "Hanıma çok yüklendiler. Hiçbir şey yaptığı yok, hanımlık yaptı normal kadın gibi. Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, siz niye düşman ilan ediyorsunuz?"