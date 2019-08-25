İlk defa aynı sahneyi paylaştılar

BUGÜN NELER OLDU

Rafet El Roman ve Deniz Seki, önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Turkish Airlines Açıkhava konserleri kapsamında ilk kez aynı sahneyi paylaştı. İkili, geçmişten bugüne en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkardı. Kapanışı 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla yapan ikilinin dansı ise finali renklendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Seki, "Çok heyecanlıyız. Annem, rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Rafet El Roman ile aynı sahnede olmak, bu güzel gecede burayı böyle doldurmak, bana 25 yıllık emeğime değmiş dedirtti" dedi. El Roman ise "Samimi sıcak bir konser olacak. 25 yıllık kariyerimde 13 albümden oluşan en güzel şarkıları seçtim. Bazı şarkılar var dinleyince hüzünlendiriyor, bazı şarkılar dinleyince mutlu ediyor. Bugün mutlu edenleri söyleceğiz" diye konuştu. Konserde sanat camiasından isimler de vardı.GAZETECILERE"Özel hayat sormayın, konuşmuyorum" diyen Seki'yi dinleyenler arasında Bodrum tatilinde GÜNAYDIN tarafından ilk kez birlikte görüntülendiği sevgilisi İrfan Özçelik de vardı. Tanınmamak için şapka takan ve konserin başlamasına saniyeler kala alana gelen Özçelik, soruları yanıtsız bıraktı.