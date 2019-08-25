Rap’çilere tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer ile birlikte Etiler Da Mario'da yemek yedi. Yoğun bir konser maratonunda olduğunu belirten şarkıcı, "Birkaç gün Bodrum'da tatil yapacağız, sonrasında ben sahnelere devam edeceğim" dedi. Eylül ayında tek şarkılık bir single çıkarmaya hazırlandığını da sözlerine ekleyen Ceceli, gündemde olan poprap müzik tartışmasının hatırlatılması üzerine "Rap yerin altındaydı ve artık yerin üzerine çıktı. Bu da dijital çağın nimeti, bu yıla damga vuran bütün şarkılar rap, t-rap tarzı. Rap'çiler gönüllerini koyuyorlar ortaya, ben de destekliyorum" dedi.