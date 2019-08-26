Güzel oyuncu Seren Şirince ile Tobias Sutter evlendi! Sürpriz nikah herkesi şaşırttı!

Güzel oyuncu Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi. Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter nikap masasına oturdu. Beyoğlu’ndaki Cezayir Restoranı’nda gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Güzel oyuncu Seren Şirince’nin Tobias Sutter ile evlendiğini duyan hayranları çok şaşırdı. Seren Şirince ve Tobias Sutter’in sosyal medya paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 26.8.2019 15:13Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 15:28