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namı değer ''den "ölmedim" çığlığı

Hakkında sık sık 'öldü' haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu ; namı değer '', ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 17:14
Alpaslan Özmol namı değer 'Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi.

ÖLDÜ DEDİKODULARINA BÖYLE CEVAP VERDİ

Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum'da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim" diyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti.
Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, "Sakin olun, eğer ölürsem ben size habervereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz" diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi.

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Alpaslan Özmol namı değer 'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı
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