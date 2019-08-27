Chloe’den yeni hamle! Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı…

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Chloe Loughnan mahkeme çıkışı 'severek evlendim, severek boşandım' açıklamasını yapmıştı. Chloe Loughnan, sürpriz boşanmanın ardından annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya döndü. Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden model dün sosyal medya hesaplarından…
Giriş Tarihi: 27.8.2019 14:31Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 14:44
Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Chloe Loughnan mahkeme çıkışı 'severek evlendim, severek boşandım' açıklamasını yapmıştı. Chloe Loughnan, sürpriz boşanmanın ardından annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya döndü.