‘Demet’le sevenlerimizi çok üzdük’

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Hande Yener, Kırıkkale Vize'de düzenlenen 12'nci Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin kapanışında sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, Demet Akalın ile barıştıklarını bir kez daha anlattı: "Demet ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık ama artık olgunlaştık. Artık küslük bitti. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız, aynı sahneyi paylaşacağız." Rap müziğin yükselmesiyle ilgili de konuşan sanatçı, "Rap dinliyorum. Zaten sevgilim (Misha) de rap'çi. Ama daha çok yabancı rap şarkıcılarını dinliyorum" dedi.