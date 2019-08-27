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Erivan'da büyük saygısızlık! ’nın kesik başı…

’ın başkenti Erivan’a geçen hafta bu heykel dikildi. Heykel, ’ı sembolize ediyor, ayağının altında ise ’de düzenlediği Osmanlı sadrazamı ’nın kesik başı yer alıyor. Saygısızlığa bakar mısınız... Tepkiler çığ gibi... Bu rezalet abidesine rağmen hâlâ , , İl Başkanı Kaftancıoğlu ile bazı CHP’liler ve ’liler sözde Ermeni soykırımı çığırtkanlığı yapacak mı acaba?

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:18
Erivan'da büyük saygısızlık! Talat Paşa’nın kesik başı…

Ermenistan Erivan'da, Ermeni suikastçı Soğoman Tehliryan'a ait bir heykel dikildi. Onlarca Türk hanlığına başkentlik yapmış olan kadim bir Türk şehri olan Erivan'da yapılan heykelin ayak ucunda ise Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlarından Talat Paşa'nın kesik başı simgelenerek bir saygısızlığa imza atıldı. Tehliryan, Talat Paşa'ya Berlin'de suikast düzenlemesinden dolayı Ermeniler tarafından sözde kahraman olarak anılıyor.

Tabii bu durumu ülkemizde de bulunan ve böyle bir terbiyesizlikle alakası olmayan Ermeni vatandaşlarımıza mal edemeyiz. Ancak Ermenistan'da yapılan bu terbiyesizlikten bir an önce geri dönülmeli.

Bu heykel ile verilmek istenen mesajın geri dönüşü çok ağır sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu rezalet abidesine rağmen sözde entelektüeller Orhan Pamuk ve Fatih Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ile bazı CHP'liler ve HDP'liler, sözde Ermeni soykırımı çığırtkanlığı yapacak mı?

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Erivan'da büyük saygısızlık! Talat Paşa’nın kesik başı…
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