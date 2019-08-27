Erivan'da büyük saygısızlık! Talat Paşa’nın kesik başı…

Ermenistan Erivan'da, Ermeni suikastçı Soğoman Tehliryan'a ait bir heykel dikildi. Onlarca Türk hanlığına başkentlik yapmış olan kadim bir Türk şehri olan Erivan'da yapılan heykelin ayak ucunda ise Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlarından Talat Paşa'nın kesik başı simgelenerek bir saygısızlığa imza atıldı. Tehliryan, Talat Paşa'ya Berlin'de suikast düzenlemesinden dolayı Ermeniler tarafından sözde kahraman olarak anılıyor.

Tabii bu durumu ülkemizde de bulunan ve böyle bir terbiyesizlikle alakası olmayan Ermeni vatandaşlarımıza mal edemeyiz. Ancak Ermenistan'da yapılan bu terbiyesizlikten bir an önce geri dönülmeli.

Bu heykel ile verilmek istenen mesajın geri dönüşü çok ağır sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu rezalet abidesine rağmen sözde entelektüeller Orhan Pamuk ve Fatih Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ile bazı CHP'liler ve HDP'liler, sözde Ermeni soykırımı çığırtkanlığı yapacak mı?