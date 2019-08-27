Katledilen kadınlar için şarkı yaptı

Ünlü şarkıcı Doğuş, cinayete kurban giden kadınlar için özel bir şarkı yaptı. Emine Bulut cinayetinden çok etkilendiğini söyleyen şarkıcı, "İki gün boyunca gözüme uyku girmedi. Bir sanatçı olarak stüdyoya girdim, erkek şiddeti gören ve öldürülen kadınlarımız için 'Anneler Ölmesin' isimli şarkıyı yaptım" dedi. Doğuş, şarkısını 'Tüm Emine Bulut'lara' notunu düşerek dijital medya üzerinden paylaştı.



'ANNEM ÖLMESIN'

İşte o şarkının sözleri: Bugün annem ölmesin Kader geri dönmesin Bir şans daha doğsun Karanlık hapsolsun Bu dünya hangi ara Bu kadar kötü oldu Hepimiz masum doğduk Ne zaman katil olduk? İsyanım var olanlara Yarınlara sabahlara Bir annenin çığlığında Kanı bozuk olanlara Çocuklara kıyanlara Kör bıçaklara vuranlara yuh.

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