‘Kimse Tatlıses olamaz’

BUGÜN NELER OLDU

Başarılı şarkıcı Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses'in dillere pelesenk olan şarkısı 'Mutlu Ol Yeter'i Kürtçe olarak seslendirdi. Önceki akşam Belgrad Ormanı'nda Kemal Başbuğ yönetiminde 'Mutlu Ol Yeter'i kliplendiren Mardini, yağmur altında çekilen bir klibe imza attı. Sabahın erken saatlerine dek süren klip çekiminde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mardini, "Müzik evrenseldir" dedi. İbrahim Tatlıses'in veliaht tartışmaları hatırlatılan şarkıcı, "Bir İbrahim Tatlıses kimse olamaz. Ayrıca kendin olacaksın her zaman. 'Tatlıses'in veliahtıyım' diyenler yalan oldu" dedi.