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'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti

'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti. Acı haberi söz yazarı hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 12:19
Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti

Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan Instagram hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.

"MELEK ANNEM"

İntizar, 5 gün önce Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşıp "Melek annem, nur yüzlüm. Asil anam, yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen, bakışı içimi delen annem. Cennet kadını… Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, anne kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum" yazmıştı.

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Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti
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