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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Ağustos 2019 Salı - Günlük ve

konusunda milyonların aklına gelen tek isim olan Zeynep Turan ile 27 Ağustos 2019 Salı için yayınlandı. Sosyal medya kullanan yurttaşların '' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 27 Ağustos 2019 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:46
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 27 Ağustos 2019 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Ağustos 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Burçlar hangi tarihlerde kilo alır?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 AĞUSTOS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Plüton ilişkisi dünyada paradan daha önemli şeylerin de olabileceğini göstermeyi planlıyor. Uluslararası para birimlerinin değeri değişirken, kripto paraların artışı ortaya yeni spekülasyonlar çıkmasına neden olabilir.

Koç: Ay, bugün öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Kendinle ilgili konularda oldukça cesur davranacaksın. Kendini titizlikle sorgulayabilirsin. Mevcut durumunun seni yeterince tatmin etmediğini, ideallerin için daha farklı yollar denemen gerektiğini düşünebilirsin. Motive olmakta zorlandığın konular varsa neler yapabileceğini düşünebilirsin.

Boğa: Kendini derinden sorgularken, etrafındakilerin seni eleştirmesine tahammülün olmayacak. Gün içerisinde yeni insanlar tanıyabileceğin ortamlara girebilirsin fakat bu kişilerle hemen samimi diyaloglar kurmaman senin için daha iyi olacak. Özellikle iş ortamını etkileyecek bu tanışmalarda konuşmalarını sınırlı tutmaya çalışmalısın.

İkizler: Ay, bugün öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Bir süre önce yarım bıraktığın çalışmaya tekrar başlamanın yollarını arayabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, ani gelişmeler karşısında karar alman zorlaşabilir. İşine müdahale edilmesinden hiç hoşlanmıyorsun. Seni kendi haline bıraksalar birçok projeyi korkusuzca üstüne alabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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