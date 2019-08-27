Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Ağustos 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Ağustos 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar hangi tarihlerde kilo alır?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 AĞUSTOS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Plüton ilişkisi dünyada paradan daha önemli şeylerin de olabileceğini göstermeyi planlıyor. Uluslararası para birimlerinin değeri değişirken, kripto paraların artışı ortaya yeni spekülasyonlar çıkmasına neden olabilir.

Koç: Ay, bugün öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Kendinle ilgili konularda oldukça cesur davranacaksın. Kendini titizlikle sorgulayabilirsin. Mevcut durumunun seni yeterince tatmin etmediğini, ideallerin için daha farklı yollar denemen gerektiğini düşünebilirsin. Motive olmakta zorlandığın konular varsa neler yapabileceğini düşünebilirsin.

Boğa: Kendini derinden sorgularken, etrafındakilerin seni eleştirmesine tahammülün olmayacak. Gün içerisinde yeni insanlar tanıyabileceğin ortamlara girebilirsin fakat bu kişilerle hemen samimi diyaloglar kurmaman senin için daha iyi olacak. Özellikle iş ortamını etkileyecek bu tanışmalarda konuşmalarını sınırlı tutmaya çalışmalısın.

İkizler: Ay, bugün öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Bir süre önce yarım bıraktığın çalışmaya tekrar başlamanın yollarını arayabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, ani gelişmeler karşısında karar alman zorlaşabilir. İşine müdahale edilmesinden hiç hoşlanmıyorsun. Seni kendi haline bıraksalar birçok projeyi korkusuzca üstüne alabilirsin.