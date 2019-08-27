Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından… Kanlı gecenin üzerinden tam iki yıl geçti!

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aker, Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam iki yıl geçti...

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU

Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, iki yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 10. katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.