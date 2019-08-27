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'ın ölümünün ardından… Kanlı gecenin üzerinden tam iki yıl geçti!

Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu , iki yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 10. katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kanlı gecenin üzerinden tam iki yıl geçti. Vatan Şaşmaz'ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre araştırılmış ve sonucunda kan donduran gelişmeler ortaya çıkmıştı. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta bir otelde 1 aydır kaldığı eski kız arkadaşı ve bir dönem mankenlik yaptığı öğrenilen Filiz Aker'in odasına çıktı. Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı sırtından 3-4 el ateş ederek vurdu. Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin işlenmesinde Filiz Aker'e yardım eden ya da azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını, olayın tek faili olan mankenin hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 15:39
Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından… Kanlı gecenin üzerinden tam iki yıl geçti!

, 27 Ağustos 2017'de eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aker, Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam iki yıl geçti...

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU

Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, iki yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 10. katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından… Kanlı gecenin üzerinden tam iki yıl geçti!
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