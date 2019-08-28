Ahlat’ta Emine Bulut için ağıt yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan, Ahlat Şehir Stadyumu Bitlis'te konser verdi. 6 bin kişiye tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Orhan, geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut için 'Sunam' türküsünü seslendirerek ağıt yaktı. Orhan, yaşanan acı olayla ilgili de sahneden mesaj verdi: "Hemcinslerime sesleniyorum. Erkek çocuk yetiştirirken ne olur kızınızdan ayrı görmeyin. Kadına iyi davranmanın, onun erkekliğinden bir şeyleri kaybettirmeyeceğini, aksine daha delikanlı bir çocuk olarak büyüyeceğini öğretin. Aşık olduğunda sevdiği kadının saçının teline dahi zarar vermemesi gerektiğini aşılayın ona."