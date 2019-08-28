‘Ali’ ve ‘Sevda’ evlendi tüm mahalle eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

Yayınlandığı günden beri çok sevilen atv dizisi 'Kimse Bilmez'de 'Ali' ve 'Sevda'nın herkesi merak içinde bırakan aşkı, sonunda düğünle taçlandı. 'Ali' ve 'Sevda' için de sürpriz olan bu düğün, dizinin çekildiği mahalledeki vatandaşların da katılımıyla şenlik havasında gerçekleşti.Büyük bir prodüksiyonla çekilen sahneler, Üsküdar'da gerçek bir düğün havası estirdi. Davullu zurnalı sahnelerin çekimlerine katılan mahalle sakinleri de dizinin parçası haline geldi. Bol eğlenceli ve kahkahalı geçen çekimde; hem oyuncular, hem de mahalle sakinleri eğlenceli anlar yaşadı. Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin oynadığı diziyi Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren yönetiyor.