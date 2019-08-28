Ben yine bugün çok neşeliyim

BUGÜN NELER OLDU

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı. Ünlüler, sonbahar gelmeden Ege ve Akdeniz'de güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kimisi Bodrum, Alaçatı ve Antalya'da dinlenirken, kimisi ise Muğla'da kitesurf yapıyorEski futbolcu Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk, Ortakent Lugga Hotel'in plajında kızlarıyla deniz keyfi yaptı. Kızlarıyla gün boyu denizde şakalaşan Şentürk, eşiyle de romantik anlar yaşadı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, tatile Ayvalık'ta devam edeceklerini söyledi. Üç çocuk annesi Pınar Şentürk ise düzgün fiziği ve fit vücuduyla dikkat çekti.Magazin dünyasının ünlü isimleri, Muğla-Akyaka'da gerçekleşen Yapı Kredi Summer Escape'te macera ve eğlence dolu dört gün geçirdi. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes- Benz Türk iş birliğindeki yaz festivalinde ünlüler eğitmen eşliğinde kitesurf dersi de aldı.Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Antalya'da tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla şehrin tadını çıkaran oyuncu, renkli fotoğraflar çekip paylaşıyor.Akyaka'daki festivale katılan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Döngel, kendilerini serin sulara bırakmayı da ihmal etmedi.Yaz festivali Yapı Kredi Summer Escape'e katılanlar arasında Çağla Şıkel, Burcu Binici, Ece Begüm Yücetan, Tuğba Melis Türk ve Bilge Öztürk de vardı. Ünlüler, kitesurf derslerinin dışında happy hour'lara katılarak keyifli günler geçirdi.PELINKarahan, eşi Bedri Güntay ile Bodrum'da. Eşinin yaşgününü kutlayan Karahan, "İyi ki'lerimin sebebi, iyi ki doğdun" dedi.OYUNCU Zerrin Tekindor, Yunan Adaları'nda tatil yapıyor. Mikonos'a giden oyuncu, bütün gün adanın sokaklarını gezdi.