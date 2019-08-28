Harbiye’de tarih yazdılar

BUGÜN NELER OLDU

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve usta sanatçı Selami Şahin, Poll Production organizasyonuyla Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı.6 bin kişinin izlediği gecede, Ersoy ve Şahin seyirciyi mest etti. Konserin ilk yarısında sahneye çıkan Şahin, "Yıllardır varsam sizin sayenizde. Burada sizlerle buluşmak benim için onur" dedi. Konserin ikinci yarısı sahneye özel tasarım işlemeli, beyaz kostümüyle çıkan Diva, 'Elveda Gençliğim', 'Sen Gençliğimin Katilisin', 'Bir Teselli Ver' gibi eserleri söyledi. Gecenin sonunda ikili, 'Senin Olmaya Geldim' ve 'Sefam Olsun' şarkılarında düet yaptı. Cep telefonlarıyla Diva ve Şahin'i kayda alan izleyiciler, tarihi bir ana tanıklık etti. İki usta, 'Senin Olmaya Geldim' şarkısını mikrofonsuz seslendirdi.