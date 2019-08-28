Hatay Bodrum’a taşındı

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Birbirinden özel baharatları, tatlı, acı ve bol soslu lezzetleriyle Hatay mutfağı, Bodrum'da yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Lezzet Günleri adlı etkinlik, 22-24 Ağustos tarihlerinde Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da yapıldı. Türk, Arap ve Yörük mutfaklarıyla harmanlanmış Hatay yöresel lezzetleri, turistlere unutamayacakları bir deneyim sundu. Tüm malzemeler Hatay'dan geldi.Genel Müdür Kerem Demirkol, "Gelenekselleşen Lezzet Günleri'mizde Gaziantep ve Adana'dan sonra şimdi de Hatay mutfağını misafirlerimize sunduk. Gerekli olan tüm malzemeleri bölgesinden getirdik" dedi. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Executive Şefi Orhan Demirok ve Antakya Gastronomi Derneği Başkanı İbrahim Ünal Kahraman'ın Antakya yemeklerini anlattığı Hatay Lezzet Günleri'nde 70'e yakın farklı lezzet sunuldu.