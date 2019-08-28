‘İrem Derici için ineklerimi sattım’

Dün GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olay sonrası, tacizci gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. E.K. savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.



ADLİ KONTROL

Cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıkan E.K., bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyledi. Şüpheli E.K.'nin, Derici'nin evine 50 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Şüpheli, haftada bir gün karakola gidip imza atarak adli kontrol altına kalmak Özel İstihbarat kaydıyla serbest bırakıldı.



İŞTE E.K.'NİN İFADESİ

"KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞIYORUM, ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞIYORUM. İREM DERİCİ'YLE TANIŞMAK İÇİN KÖYDEKİ İNEKLERİMİ SATIP İSTANBUL'A GELDİM"



E.K. elinde bir buket çiçekle İrem Derici'nin kapısına dayanmıştı.

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