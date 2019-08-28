Magazin gündeminden son dakika haberi: Seren Serengil Yaşar İpek'ten şiddet gördü! Uzaklaştırma kararı aldırdı ve…

Yaşar İpek'e aldırdığı uzaklaştırma kararıyla gündem olan şarkıcı Seren Serengil, konuştu. Kararını bebeğinin sağlığı için aldığını söyleyen Serengil, "Bayramdan önce boşanma davası açtım, Yaşar şu an annesinin evinde kalıyor" dedi. Mayıs 2018'de Yaşar İpek'le dünya evine giren ve bugün eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararıyla gündem olan Seren Serengil kararın sebebini anlattı.

'NORMALDE OLSA BÖYLE HAREKET ETMEM…'

Eşinin kendisine her zaman şefkatle davrandığını belirten Seren Serengil, Yaşar İpek için koruma kararı aldırmasının nedeninin karnındaki bebek olduğunu söyledi: O bana zarar verecek biri değil ama fevri hareketleri var, çabuk sinirleniyor, ailesinin dolduruşuna geliyor ve hırsını benden çıkarıyor. Evi de kırıp döktü, kendi gibi değil. Normalde olsa böyle hareket etmem, şu an hassas bir dönemdeyim ve bağırsa dahi tansiyonum çıkıyor. Çocuğumu kazasız belasız dünyaya getirmek istiyorum o yüzden böyle bir yola başvurdum" dedi.