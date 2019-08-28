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Moda sahili içkili cümbüş mekanı oldu

Yönetmen , sahil hattında resmen işkence çektiklerini açıklayıp Başkanı ’nu göreve çağırdı: Sahil boyu; spor ve yürüyüş yapılsın, sohbet edilsin diye yeşillendirildi. Ancak Moda sahili, içkili, şarkılı cümbüşlerin mekanı oldu. İlgi alaka şart!

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Moda sahili içkili cümbüş mekanı oldu

İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI
Murat Şeker, İstanbul'un Kadıköy semtinde yaşanan rezalete dikkat çekti. Ünlü yönetmen, sahil hattında işin çığrından çıktığını belirtti. Yaşadıkları nedeniyle isyan eden Şeker, İBB'yi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nu görev çağırıp ilgi alaka istedi. İşte o tweet:

SONUÇ DRAMATİK OLUR
"Moda sahili artık amacından çıkmış durumda. Spor yapan bir grup mahalleli ve yeşilin hakkını veren gençlerin haricinde, gece yarısından sonra burası içkili-şarkılı cümbüşlerin mekanı artık. Ekrem İmamoğlu; önlem alınmazsa dramatik sonuçlar olacak. Saygısızlık diz boyu. İlgi alaka şart!"

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Moda sahili içkili cümbüş mekanı oldu
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