Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Ağustos 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür, gündemi değiştirmeyi planlıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs 120'liği yeniçağın mucitlerini gündeme getirebilir. Gezegenlerin toprak burcunda dizilim yapması, dünyanın dört bir yanındaki yangınların, ateşin shemitah döngüsü olduğunu ifşa edecek.

Koç: Bugün ummadığın olaylarla karşılaşman söz konusu olabilir ve yaşananların akla mantığa sığmadığını düşünebilirsin. Ufak tefek işlerle uğraşabilirsin fakat acele etme gereği duymayacaksın. Normalde yapmaya cesaret edemeyeceğin bir eylemi gerçekleştirebilirsin. Arkadaşlarından gelecek davetleri değerlendirerek eğlenceli zaman geçirebilirsin.

Boğa: Aklındaki planları ailede, mantıklı düşündüğüne inandığın bir yakınına anlatabilir, onun fikirlerinden yararlanmak isteyebilirsin. Gün senin için sürprizlerle dolu olacak. Her işin üstesinden gelebileceğini hissetmen, hareketliliğini artıracak. İçten ve açık sözlü olmandan hoşlanmayan kişiler olabilir. İlişkine zaman tanıyarak emin adımlarla ilerlemenin sonuçlarını almaya başladın.

İkizler: Çalışmalarının yoğunluğu karşısında dinlenecek zaman arayacaksın adeta. Hayatının son günlerde çok monoton ya da belirsiz gelişmelerle dolu olduğunu düşünen bir İkizler burcuysan, bugünü es geç. Çünkü bugün uzun zamandır gerek aşk gerek iş hayatında beklentide olduğun konularda, olumlu gelişmeler yaşanabilir.