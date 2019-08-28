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Uzman Astrolog ile 28 Ağustos 2019 Çarşamba - Günlük ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim ile 28 Ağustos 2019 Çarşamba için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 28 Ağustos 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:53
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Ağustos 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Merkür, gündemi değiştirmeyi planlıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs 120'liği yeniçağın mucitlerini gündeme getirebilir. Gezegenlerin toprak burcunda dizilim yapması, dünyanın dört bir yanındaki yangınların, ateşin shemitah döngüsü olduğunu ifşa edecek.

Koç: Bugün ummadığın olaylarla karşılaşman söz konusu olabilir ve yaşananların akla mantığa sığmadığını düşünebilirsin. Ufak tefek işlerle uğraşabilirsin fakat acele etme gereği duymayacaksın. Normalde yapmaya cesaret edemeyeceğin bir eylemi gerçekleştirebilirsin. Arkadaşlarından gelecek davetleri değerlendirerek eğlenceli zaman geçirebilirsin.

Boğa: Aklındaki planları ailede, mantıklı düşündüğüne inandığın bir yakınına anlatabilir, onun fikirlerinden yararlanmak isteyebilirsin. Gün senin için sürprizlerle dolu olacak. Her işin üstesinden gelebileceğini hissetmen, hareketliliğini artıracak. İçten ve açık sözlü olmandan hoşlanmayan kişiler olabilir. İlişkine zaman tanıyarak emin adımlarla ilerlemenin sonuçlarını almaya başladın.

İkizler: Çalışmalarının yoğunluğu karşısında dinlenecek zaman arayacaksın adeta. Hayatının son günlerde çok monoton ya da belirsiz gelişmelerle dolu olduğunu düşünen bir İkizler burcuysan, bugünü es geç. Çünkü bugün uzun zamandır gerek aşk gerek iş hayatında beklentide olduğun konularda, olumlu gelişmeler yaşanabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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