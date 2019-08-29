‘Dünyanın gözü Türkiye’de, bu mirasa gözümüz gibi bakalım’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde memleketi Şanlıurfa'ya gitti. Doğduğu mağaranın müze yapılması vesilesiyle memleketine giden Tatlıses, Göbeklitepe'yi de ziyaret etti. Usta yorumcu, "İki günlük Urfa ziyaretimde bir kez daha anladım ki; iyi ki Urfalı'yım, iyi ki tarihi baştan yazan bu kıymetli toprakların evladıyım..." dedi. Doğduğu mağarayı müze yapma kararından ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a bu konuda destek veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti: "Beni çok mutlu ettiniz, onur duydum. Bir kez daha buradan sesleniyorum; insanlık tarihi Şanlıurfa'dan, Göbeklitepe'den başlıyor. Buraların kıymetini bilelim, değer verelim, koruyalım, kollayalım... Dünyanın gözü bizde, bu mirasa gözümüz gibi bakalım."